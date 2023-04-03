11-летний Андрей Кашканов пропал в Дзержинске. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

В Дзержинске Нижегородской области пропал 11-летний Андрей Кашканов. Ребенок ушел из дома еще днем 3 апреля и до сих пор не вернулся. Сейчас нижегородцев собирают на поиски. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

- Мальчик ушел из дома на проспекте Циолковского в 14:20 3 апреля, - говорится в сообщении. – До сих пор ребенок не вернулся. Известно, что в момент исчезновения он был одет в красно-синюю полосатую шапку, темно-синюю куртку с желтой полосой на груди, темные джинсы и черно-бело-красные кроссовки.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в полицию. Тем временем нижегородцев просят присоединиться к поискам. Место сбора у ТЦ «Меркурий» в Дзержинске. Сбор объявлен уже сейчас и будет продолжаться дальше. Форма одежды: город\ лес по погоде.

С собой нужно иметь фонари, батарейки, вода, горячий чай/кофе, перекус, рации, перчатки х/б, скотч, флешки.