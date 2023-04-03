Одна из женщин, сбитых на улице Голубева, находится в реанимации. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

72-летняя пенсионерка, оказавшаяся в числе сбитых иномаркой на улице Голубева пешеходов, находится в реанимации. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- Женщина с сочетанной травмой продолжает находиться в стационаре отделения реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №13 в тяжелом состоянии. Медики прилагают все усилия для сохранения жизни и здоровья пациентки, - сообщили в ведомстве.

Другая пострадавшая – 38-летняя женщина – также находится в больнице №13, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Она получила сочетанную травму и наблюдается в стационаре профильного отделения больницы.

Восьмилетний мальчик, который также оказался в числе пострадавших, получил травму головы и перелом ключицы. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении детской областной больницы, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, дорожный инцидент произошел на улице Голубева в Ленинском районе вечером 1 апреля. 41-летний водитель «Чери» проехал на красный свет и сбил группу пешеходов, которые начали переходить дорогу. В результате пострадали три человека. Виновник аварии сразу после случившегося прошел медицинское освидетельствование: тест показал, что мужчина был трезв. На него составили протокол об административном правонарушении.

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Авария произошла вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе. Примерно в 19:40 на дороге около дома №3 автомобиль "Чери" сбил группу пешеходов (подробности).