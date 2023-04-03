Новые электробусы закупят для Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Новгород в ближайшие три года закупит новые электробусы в рамках модернизации электротранспорта. Всего по этой программе в российских регионах закупят 284 электробуса и оборудуют 124 зарядные станции. В Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном правительстве.

Новые электробусы заменят старые изношенные троллейбусы. В первую очередь будет обновлен парк депо №1, которое обслуживает нагорную часть города. После того, как сюда поступят 60 электробусов, троллейбусные провода в нагорной части будут демонтированы.

Покупка новых троллейбусов повлекла бы огромные расходы, поскольку пришлось бы проводить модернизацию инфраструктуры, которая также изношена на 80%. Поэтому было принято решение заменить троллейбусы электробусами, которым не нужна контактная сеть.

Новый транспорт будет закуплен на средства, выделенные Федерацией в рамках проекта по комплексному развитию городского наземного электрического транспорта в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, Нижегородская область получит на эти цели в общей сложности почти 20 млрд рублей: 10, 3 млрд в 2023 году, 5,6 млрд – в 2024 году и 3,8 млрд – в 2025 году. Эти средства пойдут на закупку новых трамваев МиНиН и электробусов, а также на модернизацию трамвайной инфраструктуры.