Нижегородский парк «Швейцария» экстренно закрылся 3 апреля. Фото со страницы парка ВКонтакте

Нижегородский парк «Швейцария» экстренно закрылся для посетителей 3 апреля. Об этом нижегородцы сообщают на странице парка «ВКонтакте».

- По словам ребёнка, была эвакуация, всех попросили покинуть территорию. Но ни в официальных группах парка, ни в городских новостях нигде не было этой информации, - написала Марина У.

Инцидент произошел около часа дня. Все ворота в парк были закрыты, на место прибыли представители силовых структур. Какой-либо официальной информации от руководства парка до сих пор не поступило. «Комсомолка» направила запрос в МВД с просьбой рассказать о причинах переполоха в парке «Швейцария».