НГТУ получил рекордное количество медалей Международного салона «Архимед-2023»

С 28 по 30 марта проходил XXVI Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед». Все разработки, которые Нижегородский государственный технический университет представил на салоне, удостоены наград этого авторитетного ежегодного смотра результатов инновационной деятельности.

Несмотря на то, что НГТУ им. Р.Е. Алексеева является его постоянным участником с 2013 года, в этом году он впервые удостоен сразу восьми наград - трех золотых, двух серебряных и трех бронзовых медалей. Это рекордное количество наград, полученных университетом за годы участия в салоне изобретений и инновационных технологий.

Золотыми медалями Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» награждены проекты:

· «Программный комплекс для выделения «волн» COVID-19 и сравнительного анализа их характеристик» (авторский коллектив проекта: Лешехва Елена Николаевна, Кокоулина Мария Владимировна, Епифанова Анастасия Сергеевна, Куркин Андрей Александрович, Куркина Оксана Евгеньевна, Пелиновский Ефим Наумович);

· «Способ водо-воздушной закалки крупногабаритных штампов с заданным распределением структур по сечению от рабочей поверхности к хвостовику» (разработчики - Минков Константин Александрович, Хлыбов Александр Анатольевич, Минков Александр Николаевич);

· «Транспортно-технологическое средство с роторно-винтовым движителем для движения по льду» (авторский коллектив - Молев Юрий Игоревич, Беляков Владимир Викторович, Колотилин Владимир Евгеньевич, Макаров Владимир Сергеевич, Папунин Алексей Валерьевич, Вахидов Умар Шахидович, Куркин Андрей Александрович).

Серебряные награды присуждены разработкам:

· «Способ управления трехфазным инвертором напряжения» (авторский коллектив проекта: Дарьенков Андрей Борисович, Слузов Антон Павлович, Бердников Иван Евгеньевич,Соколов Виктор Васильевич, Куркин Андрей Александрович);

· «Система управления силовой энергетической установкой судна в тяжелых ледовых условиях» (авторский коллектив проекта: Грамузов Евгений Михайлович, Калинина Надежда Викторовна, Двойченко Юрий Александрович и Куркин Андрей Александрович).

Бронзовыми наградами Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» отмечены проекты:

· «Перемешивающее устройство ядерного энергетического реактора» (авторский коллектив проекта: Дмитриев Сергей Михайлович, Демкина Татьяна Дмитриевна, Добров Александр Алексеевич, Доронков Денис Владимирович, Доронкова Дарья Сергеевна, Пронин Алексей Николаевич, Рязанов Антон Владимирович, Солнцев Дмитрий Николаевич, Хробостов Александр Евгеньевич, Легчанов Максим Александрович);

· «Способ герметизации металлических капсул с порошком для получения изделий методом горячего изостатического прессования (ГИП)» (авторы - Мельниченко Олег Павлович, Куркин Андрей Александрович, Жилин Павел Львович, Гаврилов Геннадий Николаевич, Кузнецов Сергей Викторович, Баженов Евгений Олегович, Ражева Ксения Викторовна);

· «Низкочастотный продольно-изгибный пьезокерамический преобразователь с корректируемой частотой резонанса» (авторы - Хилько Александр Иванович, Куркин Андрей Александрович, Манцеров Сергей Александрович, Аносов Максим Сергеевич, Шатагин Дмитрий Александрович, Галкин Владимир Викторович, Корнев Анатолий Игнатьевич, Антонов Андрей Александрович, Бритенков Александр Константинович).

НГТУ им. Р.Е. Алексеева также награжден Дипломом оргкомитета международного салона «За активное участие в организации и проведении салона».

«Впечатляющий успех изобретателей НГТУ на Международном салоне «Архимед-2023» вполне закономерен. В университете постоянно ведутся исследования в интересах предприятий реального сектора экономики и в тесном контакте со специалистами этих предприятий. Важно, что эти работы зачастую являются составляющими стратегических проектов федеральных программ по ключевым направлениям развития науки и технологий «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы», которые реализует вуз. Поэтому разработки наших ученых всегда актуальны по тематике и находят применение именно в тех сферах, которые наиболее значимы сегодня, идет ли речь об освоении Арктических территорий, импортозамещении или энергетике будущего. Особо хочу отметить, что в работе над всеми проектами, отмеченными наградами, активно участвовали молодые ученые университета», - прокомментировал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Напомним, Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проводится при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Торгово-промышленной палаты. В этом году изобретатели из более чем 50 регионов России и 27 государств представили свыше 600 проектов и изобретений в разных отраслях науки и техники.

До 80% результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на салоне, согласно аналитическому исследованию, внедряются в промышленность, что, несомненно, свидетельствует о высокой эффективности его работы.

Информация предоставлена отделом интеллектуальной собственности и выставочной деятельности НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Фото: Пресс-служба НГТУ им.Р.Е.Алексеева