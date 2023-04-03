Нападающий Алексей Кручинин проведет в нижегородском «Торпедо» еще один год

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородское «Торпедо» подписало новое соглашение со своим нападающим Алексеем Кручининым. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, новый контракт с 78-м номером «бело-синих» рассчитан до конца сезона 2023-2024.

Отметим, что в завершившемся сезоне 31-летний нападающий провел за «Торпедо» 65 игр, в которых забросил 15 шайб и выполнил 39 результативных передач. Таким образом, Кручинин вошел в число лучших бомбардиров и лучших ассистентов нижегородской команды.

Ранее сообщалось, что в трансферное окно нижегородский клуб продлил контракты с большинством своих игроков.

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