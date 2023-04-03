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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:09

Волжскую Набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 36 млн рублей

Работы должны быть выполнены в течение лета
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Волжскую Набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 36 млн рублей.

Волжскую Набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 36 млн рублей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Волжскую набережную в Нижнем Новгороде планируют благоустроить этим летом. На приведение территории в порядок направят более 36 млн рублей, пишет NewsRoom24 со ссылкой на сайт госзакупок.

Сейчас администрация Нижнего Новгорода ищет подрядчика, который займется работами. Реконструкции подлежит участок от дома №3 по улице Сибирской до дома №8 по Волжской набережной. Здесь демонтируют старое покрытие, уберут аварийные деревья, вместо которых посадят новые. Также на набережной будет обустроено дорожное покрытие, установлены скамейки и урны.

Начальная цена контракта превышает 36 миллионов рублей – столько средств будет выделено из бюджета Нижнего Новгорода. Планируется, что работы займут всё лето: с мая по август. Крайний срок, когда всё должно быть завершено согласно контракту, - 1 сентября.