«Эковстречи» снова пройдут в Нижнем Новгороде

8 апреля в течение всего дня (с 11.00 до 17.00) в креативном пространстве «Гараж коворкинг» от Сбера (ул. Октябрьская, 35) пройдет семейный фестиваль «Эковстречи» (6+). Организатором выступило ООО "Нижэкология-НН», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №1 при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- Мероприятия, направленные на экологическое просвещение нижегородцев, мы реализуем уже больше года: это и «уроки чистоты» в школах, и экскурсии на мусоросортировочный комплекс, и тематические мастер-классы на самых разных площадках города. «Эковстречи» в формате семейного фестиваля мы впервые провели в прошлом году, и этот формат сразу понравился и нашим партнерам, и участникам. Возможность совместить на одной площадке самые разные направления и методические наработки добавляет интерес к событию самой широкой аудитории. Мы приглашаем всех нижегородцев посетить наши «Эковстречи», - отметил директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин.

Программа «Эковстреч» насыщена самыми разными активностями:

- в экобеседке (формат неформального лектория) будут обсуждаться темы правильного обращения с отходами, раздельного сбора и внедрения экопривычек в быту. А инженер-эколог полигона ТКО «МАГ-1» расскажет о технологиях промышленного компостирования отходов и использования биогаза, а также пройдет экологическая игра «Завод»;

- в зоне мастер-классов можно будет изготовить саше из натурального воска вместе с творческой мастерской «Штучки», изготовить яркие интерьерные украшения на сосновых спилах под руководством мастерской «Душевные ломтики», познакомиться с технологией изготовления литой бумаги из отходов и сплести настоящую авоську с мастерами «ISTOK ECOSHOP».

- самой большой зоной станет игротека от Центра экономии ресурсов (Москва). В режиме реального времени в течение всего дня участники смогут познакомиться с разными правилами сортировки отходов и потренироваться их сортировать, разобраться в этапах переработки пластика, металла, бумаги и тетра пака, собрать целый мусороперерабатывающий комбинат, потрогать настоящие вещи, сделанные из вторсырья, освоить новые полезные экопривычки и побороться с "Монстрами Хламонстрами". А региональный оператор «Ситиматик – Нижний Новгород» предложит сразиться еще в одну настольную игру (собственная разработка) – «Как управлять отходами». Волонтерскую помощь на площадке окажут студенты экологического клуба Homeco Нижегородского Государственного Лингвистического Университета им. Н.А.Добролюбова.

Кроме того, в течение всего дня можно будет познакомиться с работами из фотовыставки – совместного проекта ООО «Нижэкология-НН» и нижегородского фотографа Алика Якубовича - «Нижний. Trash». А на площадке экологической службы «Infinity Plastic» будет представлена их авторская инженерная разработка – велошредер, - для подготовки пластиковых крышечек к вторичной переработке. Нижегородцам также предложат с помощью термопресса украсить свои футболки, шопперы или банданы экологичной наклейкой.

Благодаря партнерскому экопроекту «Сдать вещи ПРОСТО», на мероприятие можно будет принести свои ненужные вещи, которые отправятся либо на благотворительность, либо на переработку. У нижегородцев примут таким образом одежду (чистую, в любом состоянии), обувь (любых возрастов, но в хорошем состоянии), мягкие и развивающие игрушки, аксессуары (ремни, бижутерию и пр.), домашний текстиль в любом состоянии, а также книгу и посуду в хорошем состоянии. Но не примут грязные вещи, обувь и игрушки, имеющие посторонние запахи и признаки плесени, нижнее белье, мебель и крупногабаритные вещи.

В ходе мероприятия будет презентован новый социальный сервис от Сбера - "Сберегаем вместе". Это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству. На платформе сервиса публикуются полезные статьи на экологические и социальные темы, а также ссылки для помощи различным фондам.

Не останутся нижегородцы и без приятных сюрпризов и подарков. Каждый час среди посетителей лекций, мастер-классов и игротеки будет проводиться розыгрыш призов от Нижэкологии-НН и партнёра фестиваля - компании Synergetic (российский бренд экосредств для дома и всей семьи).

В рамках проекта, направленного на экологическое просвещение, запланированы популярные лекции, мастер-классы, игротека и прием вещей на переработку

В зоне экоярмарки будут представлены магазин эко товаров для осознанного потребления ISTOK ECOSHOP, мастерская "Душевные ломтики" (интернет-магазин сувениров и украшений, созданных на сосновых спилах), мастерская ремесленной пастилы «Пастила из леса. Нижегородская область», эко-стаканчики от ODA culture.

Вход свободный. На мастер-классы и беседы предусмотрена регистрация.

Партнерами мероприятия выступили: АО «Ситиматик – Нижний Новгород» (региональный оператор по обращению с ТКО), экологическая служба «Infinity Plastic», экологический проект «Сдать вещи ПРОСТО», компания Synergetic, Центр экономии ресурсов и экологический клуб Homeco Нижегородского Государственного Лингвистического Университета им. Н.А.Добролюбова.

Фото: ООО «Нижэкология-НН»