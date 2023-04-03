На водителя, сбившего людей на улице Голубева, составили протокол

Авария произошла вечером 1 апреля в Ленинском районе. Фото: СОЦСЕТИ

На 41-летнего водителя, сбившего людей на улице Голубева в Нижнем Новгороде, составили административный протокол. Его действия квалифицировали как нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Проводится дальнейшее расследование, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, авария произошла вечером 1 апреля в Ленинском районе. Там автомобиль «Чери» проехал на красный и сбил группу людей, которые начали переходить дорогу. Очевидцы говорят, что от удара пешеходов «разбросало, как кегли» по проезжей части. В результате серьезно пострадали две женщины и восьмилетний мальчик – они были доставлены в больницу.

На месте ДТП было проведено освидетельствование водителя – тест показал, что он был трезв. Не исключено, что причиной аварии стала невнимательность шофера, который не заметил красный сигнал светофора.