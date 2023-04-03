Семь домов останутся без света в Нижнем Новгороде 3 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде семь домов останутся без света 3 апреля. Отключения запланированы в Автозаводском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе с 9 до 17 часов будут обесточены дома № 6, 8, 10 на проспекте Ильича.

В Сормовском районе без света останутся дома №2,4,6 по улице Мокроусова, дом №25 по улице Светлоярской. Электричества не будет также с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.