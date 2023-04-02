Два сообщения о драке на Почаинской в Нижнем Новгороде поступили в полицию утром 2 апреля
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Два сообщения о драке на улице Почаинской поступили в отдел полиции УМВД России по Нижнему Новгороду 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
О драке полицейским сообщили ранним утром – в 5.15. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место незамедлительно.
В ведомстве отмечают, что каких-либо заявлений от пострадавших по данному происшествию в отделение полиции не поступало.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее мы сообщали, что сотрудники полиции задержали несколько десятков человек и около 50 несовершеннолетних из-за попытки устроить массовую драку в Автозаводском районе.
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