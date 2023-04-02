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НовостиОбщество2 апреля 2023 13:26

Праздничная иллюминация украсит нижегородскую телебашню в День единения народов России и Белоруссии

Российский триколор и белорусский флаг появятся на башне 2 апреля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Праздничная иллюминация украсит нижегородскую телебашню в День единения народов России и Белоруссии ФОТО: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Праздничная иллюминация украсит нижегородскую телебашню в День единения народов России и Белоруссии ФОТО: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Праздничная подсветка заработает на нижегородской телебашне в День единения народов России и Белоруссии 2 апреля. Иллюминацию можно будет увидеть с 19.00 до 20.00 и с 21.00 до 22.00. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Празднование Дня единения заключает в себе желание к интеграции и сохранению духовного единства братских народов.

Телебашню сегодня украсят цвета российского триколора и белорусского флага. Также на медиаэкране появятся следующие строки: «День единения народов Беларуси и России», «День Союзного государства России и Белоруссии».

Праздничная подсветка появится 2 апреля и на других телебашнях России.

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