В Выксе простятся с погибшими в ходе СВО Алексеем Баландиным, Романом Шиковым и Николаем Шаровым Фото: Николай Александров

С военнослужащими Алексеем Баландиным, Романом Шиковым и Николаем Шаровым простятся в Выксе. Мужчины погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ИА «Выкса.РФ».

Церемония прощания состоится 3 апреля. Выксунцев похоронят с воинскими почестями на Аллее Героев на Новом Южном кладбище.

Известно, что Роману Шикову в апреле должно было исполнится 29 лет, а Николаю Шарову – 28 лет. Алексею Баландину был 41 год. Мужчины погибли в Луганской области.

Для тех, кто хочет проститься с героями, будет организован автобус у ДК Ленина, который отправится в 11.30.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.