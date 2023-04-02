Участок трассы М-12 до Арзамаса планируют построить до 9 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируют построить уже к 9 сентября 2023 года. Об этом в сюжете телеканала Россия 1 «Москва.Кремль.Путин» от 2 апреля рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году также планируют сделать участок от Москвы до Казани. А финансирование ускорит процесс создания других участков трассы на целый год.

– Порядка 200 миллиардов на крупные федеральные объекты – это ускорение строительства трассы, – рассказывает Марат Хуснуллин.

Напомним, стройка трассы М-12 началась в Нижегородской и Владимирской областях, а также в Республике Чувашия еще 1 и 2 января 2022 года.

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