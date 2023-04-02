Девушка и мужчина выпали с высоты второго этажа в Дзержинске 2 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу два происшествия случились в ночь на 2 апреля в Дзержинске. Там с высоты второго этажа выпали девушка и мужчина. Об этом стало известно из сообщества ВКонтакте «Дзержинское телевидение».

21-летняя девушка выпала с балкона второго этажа дома № 17 по улице Петрищева. Это произошло около 23.30. По предварительным данным, девушка получила перелом ноги. Ее доставили в больницу.

А около 1.10 спасателям поступило новое сообщение о падении мужчины из окна второго этажа на улице Петрищева, 6. Пострадавший был госпитализирован в БСМП Дзержинска. О степени тяжести полученных травм информации пока нет.

«Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области для уточнения обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщали, что неизвестный мужчина вылез в окно 9 этажа и начал грозить суицидом. По имеющейся информации, все произошло в доме №75 по улице Бурнаковской в Московском районе города.

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