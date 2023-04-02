Канавинский мост Нижнего Новгорода отмечает 90-летие Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сегодня, 2 апреля, исполняется 90 лет с открытия движения по первому в Нижнем Новгороде мосту через Оку – Канавинскому мосту. Об этом сообщает «АиФ-НН».

До появления первого моста нижегородцы перемещались с берега на берег на лодках или паромах, а зимой – пешком, прямо по льду. С развитием Нижегородской ярмарки необходимость моста значительно выросла. Тогда появилась плашкоутная переправа. Такой мост работал больше ста лет.

Первая опора будущего Канавинского моста была заложена 4 июня 1930 года. Она находилась на острове Гребнёвские пески, посреди Оки. Движение пешеходов и автомобилей по новой переправе пустили уже 2 апреля 1933 года. Тем не менее работы продолжались, и полноценное движение по мосту началось накануне 1 Мая.

Изначально мост назывался Пахомовским в честь председателя губернского исполкома Николая Пахомова. Затем его переименовали в Окский. А с появлением Молитовского моста переправу стали называть Канавинским мостом.

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