Потепление до +10 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 2 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 апреля в Нижнем Новгороде температура воздуха поднимется до +10 градусов. Такие данный размещены на метеорологическом ресурсе Gismeteo.

Уже после 12.00 температура воздуха начнет подниматься с +9 до +10 градусов. Продержится она весь день. Только к 21.00 столбики термометров начнут падать до +8 градусов.

Осадков сегодня не ожидается, однако небо будет пасмурным. Скорость ветра не превысит 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 745-755 миллиметров ртутного столба, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Напомним, в целом апрель не преподнесет нижегородцам каких-либо больших погодных сюрпризов. В среднем температура воздуха в дневные часы будет в пределах +10…+15 градусов, в отдельные дни – до +18.

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