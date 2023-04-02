Еще одну женщину обнаружили под окнами дома в ЖК «Бурнаковский» Фото: Яндекс.Карты

Нижегородцы обнаружили женщину, лежащую под окнами жилого комплекса «Бурнаковский» вечером 1 апреля. Прохожие вызвали скорую и полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что 40-летнюю нижегородку нашли под окнами дома №73 по улице Бурнаковской.

Пострадавшую доставили в больницу. Как сообщают в ведомстве, сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося происшествия.

Напомним, 29 марта в микрорайоне Бурнаковский погибла молодая женщина. Жильцы верхних этажей дома №95 увидели на козырьке подъезда лежащую женщину.

Как мы сообщали еще раньше, 13 марта, неизвестный мужчина вылез в окно 9 этажа жилого комплекса «Бурнаковский» и начал грозить суицидом. Все произошло в доме №75.

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