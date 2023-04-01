ФК «Пари НН» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:4. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Футбольный клуб «Пари НН» всухую проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:4 в рамках 21-шго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 1 апреля в Нижнем Новгороде.

Счет открыл Дзюба на 15 минуте первого тайма, затем спустя еще 12 минут Баринов увеличил разрыв, забив еще один мяч в ворота нижегородцев. Под конец первого игрового отрезка Дзюба забил еще один гол, тем самым оформив дубль в этой встрече. Команды ушли на перерыв со счетом 0:3.

Во втором периоде хозяева не забросили в ворота соперника ни одного мяча, а вот полузащитник «Локомотива» Миранчук забил гол на второй компенсированной ко второму тайму минуте. Таким образом, встреча завершилась со счетом 0:4.