Нижегородский кремль включит синюю подсветку в знак поддержки людей с аутизмом 2 апреля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский кремль 2 апреля включит синюю подсветку во Всемирный день распространения информации об аутизме. Нестандартная иллюминация будет включена в воскресенье с 19.00 до 23.00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция проводится во многих города России и мира и направлена на информирование как можно большего числа граждан об особенностях развития людей с аутизмом.

- Нижний Новгород стал первым городом России, где была принята концепция комплексного сопровождения людей с РАС (расстройство аутистического спектра – прим.), - напомнили в Нижегородском правительстве.

2 апреля в Нижнем Новгороде синим цветом будут подсвечены девять знаковых объектов. Это Нижегородский кремль, ярмарка, телебашня, Набережная Федоровского, стадион «Нижний Новгород», Академия «Маяк», Канавинский мост и колесо обозрения на Сенной площади. К акции также присоединится Шуховская башня на Оке в Дзержинске.

В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме в Нижнем Новгороде пройдут лекции для студентов Мининского университета, выставка творческих работ людей с РАС, а также большое мероприятия, посвященное этой проблеме, пройдет в «Рекорде» 2 апреля.

- Кульминацией этого мероприятия станет показ короткометражного фильма «Человек внутри себя». Это экранизированные истории трех нижегородских семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Фильм поможет окунуться в проблематику «невидимого диагноза», показать изнутри все, с чем сталкивается сам ребенок и его близкие ежедневно, - рассказали в пресс-службе правительства.

2 апреля на Большой Покровской волонтеры будут раздавать листовки с информацией об особенностях людей с аутизмом, чтобы как можно больше нижегородцев узнало об этой проблеме.