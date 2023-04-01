Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ЧП в Первомайском, где ребенка засосало в яму с грязью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в поселке Первомайском Нижегородской области, где ребенка засосало в яму с грязью. Соответствующее поручение он дал руководителю Нижегородского СУ СК Айрату Ахметшину, сообщает информационный центр СК России.

- Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах, - говорится в сообщении.

Напомним, эта ужасная история произошла на днях в Городецком районе под Нижним Новгородом. Там катавшийся на велосипеде мальчик случайно угодил в двухметровую яму с жижей, которая осталась после земляных работ при газификации поселка. Ребенка затянуло по пояс, он уже начал синеть, - к счастью, на помощь ему подоспел проходивший мимо местный житель.