Нижегородский сенатор Вайнберг оказался в числе лучших авторов международного песенного конкурса

В девяностые Вайнберг несколько лет был музыкантом группы «Любэ». Фото: сайт ЗСНО

Сенатор Совета Федерации России от Нижегородской области Александр Вайнберг стал финалистом ежегодного международного конкурса авторов русской песни «АвторА!».

Согласно рейтингу народного голосования по основному конкурсу, опубликованного на странице конкурса «ВКонтакте», Александр Вайнберг занял 35 место из 99-ти, набрав в общей сложности 119.69 баллов. Он исполнял песню «Дайте вашим детям наши имена».

Конкурс проходит с августа 2022 года – тогда стартовал сбор заявок. В октябре был объявлен ТОП-100 авторов, а в феврале началось народное голосование, по результатам которого было определено 20 финалистов проекта.

В августе-сентябре 2023 года состоится концерт в рамках фестиваля «Таврида-Арт», в котором примут участие финалисты и призеры конкурса.

О том, что у Александра Вайнберга есть вокальные таланты, давно не секрет – в девяностые он несколько лет был музыкантом группы «Любэ». А в День народного единства в Нижнем Новгороде в 2022 году он исполнил песню «Нижегородскую» вместе с этой группой.