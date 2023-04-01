Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 7 апреля. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля в 2023 году откроется 7 апреля. Информация об этом опубликована на сайте НГИАМЗ.

Протяженность маршрута составит более двух километров. Нижегородцы и гости города смогут увидеть всю территорию крепости изнутри и насладиться видом со смотровых площадок Тайницкой и Георгиевской башен. В программу входят несколько выставок и экспозиций: «Град на усть Оки» в Никольской башне, «Подвиг народного единства» в Ивановской башне, «На лицевой стороне» и «Мамонт и его спутники» в Зачатской башне.

Прогулка по круговому маршруту Нижегородскогокремля платная, билеты можно приобрести в кассах Дмитриевской, Ивановской и Зачатской башни.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижегородском кремле возобновятся аудиоэкскурсии на электромобилях.