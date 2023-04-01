Нижегородец Кирилл Дадашев посмертно награжден Орденом Мужества. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородец Кирилл Дадашев посмертно награжден Орденом Мужества за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Награду вручили вдове погибшего солдата Дарье. Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев отметил, что воинский долг для Кирилла Дадашева был на первом месте.

- Кирилл Вениаминович отдал свою жизнь, защищая интересы своей Родины, и его подвиг навсегда будет вписан в ее историю вместе с подвигами других нижегородцев, - сказал он.

Память погибшего бойца почтили минутой молчания.