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НовостиОбщество1 апреля 2023 8:13

Нижегородец Кирилл Дадашев посмертно награжден Орденом Мужества

Награду вручили его вдове
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородец Кирилл Дадашев посмертно награжден Орденом Мужества.

Нижегородец Кирилл Дадашев посмертно награжден Орденом Мужества.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородец Кирилл Дадашев посмертно награжден Орденом Мужества за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Награду вручили вдове погибшего солдата Дарье. Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев отметил, что воинский долг для Кирилла Дадашева был на первом месте.

- Кирилл Вениаминович отдал свою жизнь, защищая интересы своей Родины, и его подвиг навсегда будет вписан в ее историю вместе с подвигами других нижегородцев, - сказал он.

Память погибшего бойца почтили минутой молчания.