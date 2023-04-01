Солдатам, избившим лейтенанта в нижегородской части, дали два года тюрьмы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижегородской области вынесли приговор двум военнослужащим, которые избили своего командира. Их приговорили к тюремному заключению и компенсации морального вреда потерпевшему, сообщает пресс-служба Нижегородского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел 5 июля 2022 года. Двое солдат, будучи недовольными требовательностью своего командира, решили его «проучить». Они вдвоем избили лейтенанта на глазах у других военнослужащих. Потерпевшего ударили в голову, толкали грудь, пытались сбить с ног и сделали удушающий прием, а также пытались сорвать лейтенантские погоны.

- В результате этих действий потерпевшему были причинены физическая боль, нравственные страдания, а также телесные повреждения в виде кровоизлияния и ссадины левой височной области, передней поверхности шеи, груди, левой подвздошной области, гематома задней поверхности правого плеча, не причинившие вреда здоровью, - говорится в сообщении на сайте суда.

Налетчиков судили по статье «Насильственные действия в отношении начальника». Каждый из них получил два года исправительной колонии общего режима, а также они должны выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждый.