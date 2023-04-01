Снег может выпасть в апреле в Нижегородской области. Фото: соцсети

Синоптики не исключают выпадения снега в апреле в Нижегородской области. Такой прогноз дала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, пишет NewsRoom24.

Невзирая на календарь, метеорологи относят март к зимним месяцам, а вот апрель является переходным периодом, поэтому снег в этом месяце аномалией не считается. Ольга Мокеева напомнила, что в нашем климате снег может выпадать даже в мае.

Синоптики не исключают мокрого снега в предстоящую неделю. В целом же среднесуточная температура в апреле составит +5…+8 градусов, что на один градус теплее предыдущих лет.