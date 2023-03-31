Смертность в Нижегородской области снизилась на 8% за последние три месяца

Показатель смертности снизился в Нижегородской области на 8% за последние 3 месяца по отношению к историческому минимуму, зафиксированному в 2019 году. Как сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, на показатель повлияла ранняя выявляемость заболеваний, которая в нашем регионе растет. Например, на 3% выросло число выявленных на ранних стадиях онкозаболеваний.

- Увеличилось число выявленных на предстадии хронических заболеваний, когда человек вроде бы хорошо себя чувствует, но в его организме уже начинают происходить некоторые нарушения. Это касается болезней системы кровообращения, органов дыхания, сахарного диабета. При раннем выявлении нарушений пациенты скорее получают необходимую помощь, что позволяет избежать серьезных осложнений заболевания и снижения качества жизни, - сказал министр.

Также одним из влияющих на ситуацию факторов, по мнению министра, стало проведение расширенного неонатального скрининга.

- По итогам года было обследовано более 23 тысяч детей, то есть 98 процентов от всех новорожденных: всего было выявлено 32 младенца с редкими заболеваниями. На данный момент необходимое лечение получают 29 детей, еще у трех младенцев заболевание протекает в субклинической форме, то есть лечение в настоящее время не требуется, добавил министр.

Все дети с редкими заболеваниями, по его словам, находятся под постоянным присмотром врачей. Скрининговые мероприятия способны выявить более 40 видов заболеваний.