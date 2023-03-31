Первого энцефалитного клеща нашли в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области выявлено уже пять случаев присасывания клещей. Такие обращения зарегистрированы в Большеболдинском, Борском, Краснобаковском, Пильнинском и Варнавинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

- По данным на 30 марта, один клещ оказался заражен вирусом клещевого энцефалита, - говорится в сообщении. – Также были лабораторно подтверждены пять случаев клещевым боррелиозом. Среди пострадавших четверо мужчин и одна женщина.

Все случаи присасывания произошли в октябре-ноябре 2022 года. Один из случаев и вовсе произошел на территории другого региона.

- Заболевшие по поводу присасывания клещей в медицинские организации не обращались, клещей не исследовали, - заявили в ведомстве. - По состоянию на 20 марта, прививками против клещевого вирусного энцефалита охвачено 640 человек, в том числе 26 детей. Всего планируется привить 4648 человек.