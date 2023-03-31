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НовостиАвто31 марта 2023 13:50

Пробки 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 31 марта

Наиболее критическая ситуация наблюдается в районе площади Лядова
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Улицу Бекетова перегородили. Фото: Юрий Головин

Улицу Бекетова перегородили. Фото: Юрий Головин

Сильные заторы образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером 31 марта. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на 9 баллов из 10 возможных.

Наиболее критическая ситуация сложилась в районе площади Лядова – этот участок отмечен на карте бордовым цветом – это означает, что транспорт здесь еле двигается. Машинами забиты все подъезды к площади: по Окскому съезду пробка тянется от самого Молитовского моста, стоят прилегающие улицы: Белинского, Тимирязева, Красносельская, проспект Гагарина, Большая Покровская, Крупской, Ветеринарная, Студенческая.

Серьезные пробки на улице Ванеева и Нижневолжской набережной, затор в обе стороны на улице Бекетова – здесь ситуация осложняется тем, что часть дороги перекрыли бетонными блоками в связи с ремонтом на газопроводе.

Постоять также придется на Коминтерна, Кузбасской, в районе Карповской церкви и на участке проспекта Гагарина от Ларина до Ольгино – там из-за ДТП возникла пробка в обе стороны.