Глава Корпорации развития Нижегородской области посетил НОИЦ. ФОТО: Кира Мишина

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко побывал с визитом в Нижегородском областном информационном центре. Он встретился с главными редакторами нижегородских СМИ и рассказал о новых инвестиционных проектах. Игорь Ищенко напомнил, что недавно было принято решение о расширении площади особой экономической зоны «Кулибин» в 10 раз. Теперь ее площадь будет составлять 724 гектара. Уже сейчас эта территория вызывает большой интерес со стороны инвесторов.

- Развитие данной территории даст региону новые рабочие места, производственные мощности и налоги в бюджет. На государственной площадке вместо заброшенной промзоны мы планируем создать промышленный город. Это даже визуально выглядит по-другому – цитирует Игоря Ищенко «Нижегородская правда». – Планируется, что будущие предприятия создадут там как минимум 7 тысяч новых рабочих мест. Это подтянет спрос на образование, на социальную инфраструктуру: ведь люди должны будут где-то жить, растить детей, развиваться.

Во время визита для Игоря Ищенко была проведена экскурсия по всему офису Нижегородского областного информационного центра, в том числе он посетил архив, где собраны издания центра за 100 лет.