Нижегородца осудили за жестокие методы воспитания дочери-фигуристки

Пользователи считают, что мужчина лишил ребенка счастливого детства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поведение отца юной фигуристки из Нижнего Новгорода активно обсуждают в соцсетях. Мужчина создал блог своей дочери, в котором регулярно публикует видео о процессе становления будущей Олимпийской чемпионки, которая занимается в «Хрустальном». Их ролика в ролик девочка подвергается суровым изнуряющим тренировкам, плачет от боли в ногах и получает выговор за набор веса и потерю спортивной формы. Эти два эпизода особенно возмутили подписчиков, которые обвинили мужчину в жестоком обращении с дочерью.

- Боже мой! Посмотрите на глаза ребенка! Это уже не ребенок! Во взгляде полное смирение со своей нелегкой судьбой. Взгляд в никуда. Словно это ребенок, переживший все ужасы войны. Полное подавление воли... ребенок, не знающий детства. Детство, наполненое немыслимыми нагрузками и болью. - написал автор с ником «Просто Я» под одним из видео.

- Очень жаль девочек, с таким папой врагов не надо. Папа свои амбиции за счет малышек удовлетворяет, - вторит ему Sara.

К слову, нашлись и те пользователи, которые считают, что больших успехов в спорте по-другому не достичь — будут и боль, и травмы, и запредельные нагрузки.

- Восхищаюсь этой малышкой, Она имеет такую силу воли, которую не имею нни я, ни один из моих знакомых, - заметила Амели Миллер.

- На наших глазах растёт Российская олимпийская чемпионка, которая пережила все трудности спорта. У тебя всё получается ты очень красивая, сильная духом, никогда не сдавайся ты - большая молодец — пишет ниже автор с ником «две подружки».

К слову, сам отец девочки уже прокомментировал произошедшее. По его словам, причиной недовольства стало видео семимесячной давности, где девочка тянула на себя сумку, но не удержалась и упала.