Региональный оператор стал партнером «экоматча» в рамках игр плей-офф по баскетболу Единой Лиги ВТБ

2 апреля на матче «Пари НН» - «Локомотив-Кубань» в фойе ДС «Нагорный» состоится экоматч, который проводит Единая Лига ВТБ при поддержке компании СИБУР. Партнёром мероприятия выступит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Нижэкология-НН".

Мы приглашаем всех болельщиков внести свой вклад в охрану окружающей среды и принять участие в создании арт-объекта, посвященного баскетболу и экологии.

Сделать это легко:

- Принесите с собой на экоматч цветные пластиковые крышки диаметром 28 мм;

- Вместе с командой Лиги прикрепите их на специальное панно – будущую картину, которая будет постепенно заполняться на каждом экоматче и в конце сезона превратится в масштабный экологичный арт-объект!

После того, как экоматчи пройдут в каждом клубе Лиги, творческая группа смонтирует 12 частей в единое целое и представит болельщикам.

Самых активных участников сбора пластиковых крышек ждут призы от ООО "Нижэкология-НН". Кроме того, все дети, пришедшие на матч, получат в подарок комиксы о раздельном сборе отходов.

Напомним, что региональный оператор установил специальные урны и контейнеры для дуального сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на домашних матчах баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» в Нагорном Дворце спорта. Таким образом, все отходы, образованные болельщиками в ходе матчей, передаются региональному оператору и отправляются на переработку или размещаются на современном полигоне, построенном по международным стандартам.

- Мы поддерживаем социальные проекты, направленные на внедрение раздельного сбора отходов и привлечения внимания широкой аудитории к экологическим проблемам. И рады, что организаторы спортивных мероприятий не обходят стороной такую важную тему, как экологическое просвещение, — отметил директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин.

Экологические проекты становятся хорошей традицией на баскетбольных матчах Единой Лиги ВТБ, в Нижнем Новгороде инициатива реализуется при поддержке регионального оператора ООО «Нижэкология-НН».

Несите крышки и берите билеты на плей-офф.

Справка

ООО «Нижэкология-НН» — компания по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде. С 1 января 2019 года «Нижэкология-НН» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории г. Нижнего Новгорода (без Сормовского района), а также в Дзержинске и Володарском районе. В обязанности регионального оператора входят транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Регоператор является ресурсоснабжающей организацией, деятельность которого регулируется, а стоимость услуги определяется региональной службой по тарифам и Правительством Нижегородской области. Официальный сайт регоператора.

Фото: ООО "Нижэкология-НН"