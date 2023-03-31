Более трех тысяч нижегородцев отправятся в армию в рамках весеннего призыва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более трех тысяч жителей Нижегородской области направят на службу в Вооруженные силы России в рамках весеннего призыва. Призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщает Нижегородский областной военный комиссариат.

Призывной возраст остается прежним – военкоматы будут рассылать повестки молодым людям от 18 до 27 лет. Из Нижнего Новгорода планируется призвать около 700 человек, по области – более трех тысяч.

Более 550 призывников будут проходить службу в элитных войсках: в Президентском полку ФСО, Преображенском и Семеновском полках. Около 250 человек пополнят ряды ВДВ и других родов войск, 10 нижегородцев будут направлены в научные роты.

По словам военного комиссара Нижегородской области полковника Сергея Агафонова, первая партия призывников отправится на службу уже в конце апреля.

- Руководство страны особо подчеркивает, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться ни в какие горячие точки, - подчеркнул он.