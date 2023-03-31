Новый маршрут А-22 запустят в Нижнем Новгороде 4 апреля. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Новый автобусный маршрут А-22 планируют запустить в Нижнем Новгороде 4 апреля. Он свяжет микрорайон Бурнаковский и автовокзал Щербинки. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

На маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса с интервалом 15 минут. Сейчас региональный минтранс ищет перевозчика, который будет обслуживать данный маршрут. Заявление на заключение контракта может подать любое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, у которых есть намерения работать на маршруте.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижнем Новгороде изменятся схемы движения автобусов А-8 и А-35. В данные маршруты будет добавлена улица Гаугеля, на которой ранее отсутствовало транспортное обслуживание.