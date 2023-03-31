Студенты Мининского университета отправятся в научную экспедицию в Калмыкию

Студенты естественно-географического факультета Мининского университета в апреле отправятся в научную экспедицию в Калмыкию. В рамках программы научно-исследовательской деятельности заповедника “Черные земли” будущие преподаватели географии и биологии будут изучать природные комплексы, уникальные и эталонные природные участки и объекты. Особое внимание будет направлено на последствия глобальных климатических сдвигов, так как научными сотрудниками заповедника «Черные земли» отмечено повышение частоты засух, понижение уровня грунтовых вод и сокращение площади открытых водоемов.

Экспедиция в заповедник пройдет в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования и науки, которое вуз заключил с заповедником “Черные земли” в ноябре 2022 года. Об этом рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Мы благодарны нашим партнерам за новые возможности для студентов, - сказал он. - Практическая деятельность в период обучения в вузе является ключевым фактором, определяющим успешность вовлечения молодежи в профессиональную деятельность. Кроме полевых исследований наши студенты будут вести работу по экологическому просвещению местных школьников, что также предусмотрено программой сотрудничества между нашим университетом и заповедником. В итоге студенты получат опыт проведения полевых исследований, а также попробуют себя в роли учителей и наставников.

Будущие педагоги изучат последствия глобальных климатических сдвигов

Руководить научной экспедицией Мининского университета будет заведующая кафедрой биологии, химии, экологии и методик обучения, кандидат биологических наук Юлия Давыдова.

- Во время экспедиционных работ предполагается активное участие студентов в решении важных научных задач в области биоэкологии и проблем биоразнообразия, - поделилась она планами. - Бакалавры и магистранты естественно-географического факультета в течение двух недель будут заниматься полевыми работами, камеральной обработкой собранного биологического материал, а также подключатся в качестве волонтеров к государственному экологическому мониторингу особо охраняемых видов животных и растений.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина