Восемь домов останутся без света в Нижнем Новгороде 31 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь домов в Нижнем Новгороде останутся без света в пятницу, 31 марта. Отключения запланированы в Ленинском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без электричества остались жители домов №1 и 3 по улице Глеба Успенского, а также на Композиторской,1. Свет по этим адресам обещают дать в 17.00.

В Канавинском районе с 13 до 17 часов прервется электроснабжение на улице Рубо в домах № 3,7,9,11,13.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.