Экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю возобновятся с 1 апреля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю возобновятся с 1 апреля. Нижегородцы и гости города смогут увидеть самые красивые места внутри крепости и познакомиться с ее историей, сообщается на сайте регионального правительства.

Продолжительность экскурсии составляет 30 минут. За это время электромобиль проедет по круговому маршруту по верхней части Кремля: от Никольской башни к площади военной техники, далее к Художественному музею, Вечному огню, мимо филармонии и Манежа в еловый сквер. Финиширует прогулка около бронзового макета дореволюционного Нижнего.

Электрокары движется со скоростью около 6 километров в час, что сравнимо со скоростью движения пешеходов, поэтому перемещения на них безопасны и подходят даже для маломобильных граждан.

Экскурсии на электромобилях начали проводиться в Нижнем Новгороде в 2022 году. Прошлым летом их посетили более 13 тысяч человек.