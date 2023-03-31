Пять человек стали Почетными гражданами Нижегородской области

Церемония вручения состоялась 30 марта. Фото: ЗС НО

Пять человек удостоены звания «Почетный гражданин Нижегородской области», сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания. Торжественная церемония состоялась в ходе заседания ЗС, состоявшегося 30 марта.

Медали, дипломы и удостоверения Почетного гражданина получили председатель ЗС Евгений Люлин, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, директор «Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича» Ольга Томина, член Правления «Пешеланского гипсового завода» Виктор Лавров и председатель Совета депутатов Семеновского городского округа Николай Носков.

- Очень благодарен за такую награду, считаю, что это высшая награда, которую может заслужить нижегородец. Я 49 лет тружусь на этой земле, стараюсь делать это честно и достойно. Обещаю, что буду продолжать трудится на благо земли нижегородской, - сказал обладатель звания Почетного гражданина Евгений Люлин.

Кроме того, за вклад в развитие законодательства региона и многолетнюю плодотворную работу в нижегородском парламенте Почетными знаками ЗС НО «За заслуги» были отмечены председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова, председатель комитета по экономике Игорь Норенков, а также сотрудники аппарата Елена Журавлева и Людмила Мулина.

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