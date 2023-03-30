Аграрно-познавательный туризм получит налоговые льготы в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские предприниматели смогут получить налоговые льготы для развития эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма. Соответствующие изменения были рассмотрены на прошедшем заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

- Сельский туризм мы рассматриваем как важный социально-экономический ресурс развития населенных пунктов и создания рабочих мест, - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. - В наше непростое время это еще и возможность для нижегородцев и гостей региона отдохнуть на природе, напитаться ее энергией. Область готова помогать тем, кто будет развивать агротуризм или экотуризм в нашем регионе, сегодня мы закрепили меры налоговой поддержки на законодательном уровне.

Уже известно, что данный законопроект будет действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года.

- Упрощённая система налогообложения даст возможность установить налоговую ставку в один процент вместо шести, если налог с выручки, и в пять процентов вместо 15 – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Шаронов.