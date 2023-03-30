Компания МТС объявила о проведении масштабного ребрендинга и смене логотипа

Эмблема бренда стала более современной и динамичной. Фото: МТС

Компания МТС объявила о проведении глобального ребрендинга: у нее изменился логотип, появились новые архитектура, позиционирование и визуальный язык в целом. Обновление будет происходить постепенно: сначала поменяют сайты и приложения, а затем - вывески на офисах и магазинах. На их полную замену по всей стране уйдет несколько лет.

Известный всем логотип с изображением белого яйца на фоне красного квадрата существовал с 2006 года. Эта эмблема отражала философию и стратегию компании: форма яйца символизирует внешнюю простоту, за которой скрывается сложное содержание. Новый логотип представляет собой красный квадрат с буквами М, Т и С, а также надписью «цифровая экосистема». Эмблема стала более современной и динамичной.

Компания взяла курс на трансформацию еще в 2019 году: начала активно запускать новые продукты, развивать направление ИТ, сократила бюрократию. Вместе с тем расширились продуктовые команды и изменились корпоративные ценности.

- Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде, - пояснил президент МТС Вячеслав Николаев. - Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду.

Таким образом, МТС стремится уйти от понятия «оператор» и позиционирует себя как экосистема. При этом философия бренда, как утверждают в компании, не изменилась. Лозунг бренда – «Быть лучше каждый день» - по-прежнему определяет стратегию компании.

Как отмечают маркетологи, ребрендинг необходим для продления жизни компании или продукта на рынке, поскольку у каждого бренда есть свой жизненный цикл, который рано или поздно заканчивается. Получая новое визуальное оформление, а иногда философию и идеологию, продукт меняется и получает новый виток развития.