ПСБ открыл свое первое в Воткинске отделение/

В городе Воткинске Удмуртской Республики открылся первый офис ПСБ. Он стал четвертым отделением банка на территории Удмуртии.

Торжественные мероприятия посетили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, региональный директор банка в Удмуртской Республике Игорь Кудрявцев, первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов, глава Воткинска Алексей Заметаев, директор департамента казначейства ГК «Роскосмос» Роман Понкращенков, первый заместитель генерального директора АО «Воткинский завод» Александр Колоколов.

«Воткинск сегодня — важнейший промышленный центр региона, в городе работает одно из крупнейших предприятий Госкорпорации «Роскосмос» – Воткинский завод — с более чем 260-летней историей, выполняющий важнейшие государственные заказы. Мы заинтересованы в том, чтобы наши совместные с республикой инициативы продолжили развивать как регион, так и предприятия, и мы содействуем решению не только экономических, но и социальных вопросов благодаря нашим инновационным продуктам, богатой экспертизе и многолетнему опыту обслуживания клиентов. С открытием офиса теперь и воткинцы могут максимально удобно и быстро решить свои финансовые запросы», – прокомментировал открытие первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

«Новый офис Промсвязьбанка будет обслуживать население Воткинска, его услугами уже сейчас могут воспользоваться 11 тысяч сотрудников Воткинского завода. Но банк – наш надежный партнер еще и в части реализации значимых социальных проектов. Так, в сфере развития спорта банк выделяет финансирование федерации биатлона, федерации лыжных гонок республики и оператору спортивных стартов «Калашников спорт». В прошлом году при поддержке ПСБ был открыт «Центр уличного баскетбола» в Ижевске. С участием ПСБ мы меняем лифтовое оборудование в многоквартирных домах. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться», – подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

«Мы расширяем сеть ПСБ в Удмуртии прежде всего с учетом потребностей в банковских услугах в республике. Удобное расположение нового офиса ПСБ в центре города, комфортные условия обслуживания и актуальные финансовые продукты, уверен, найдут спрос у жителей Воткинска и особенно у работников завода – отделение и предприятие находятся в шаговой доступности - в 10 минутах ходьбы друг от друга», – отметил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

Офис ПСБ на ул. Мира, 5 будет обслуживать клиентов-физических лиц – горожан, гостей города, работников градообразующего предприятия - старейшего в России завода, численность сотрудников которого составляет порядка 10% от всего населения Воткинска. В открывшемся отделении банка доступны потребительские кредиты, ипотечные программы (в том числе с государственной поддержкой), вклады и накопительные счета, дебетовые, кредитные и зарплатные карты.

Фото: Пресс-служба ПСБ

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