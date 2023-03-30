Объявлены победители регионального этапа олимпиады “Форсайт. Junior”

Финал II региональной олимпиады по педагогике и психологии среди обучающихся психолого-педагогических классов прошел 29 марта в Мининском университете. В нем приняли участие более 70 школьников профильных классов из 8 школ Нижнего Новгорода и области.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что олимпиада помогает школьникам не только проверить свои знания, но и увеличить шансы при поступлении в вуз на бюджет, так как победители получают 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, а участники - 5 баллов.

- Мининский университет продолжает работу по созданию в школах профориентационной среды психолого-педагогической направленности, - рассказал он. - У нас заключены соглашения с более чем 70 классами, и мы не только поддерживаем их методически, но и стремимся к тому, чтобы, участвуя в профориентационных мероприятиях, ребята комфортно вошли в образовательный процесс вуза и в профессию. Олимпиада “Форсайт. Junior” - хороший способ проверить свои знания и познакомиться с преподавателями и инфраструктурой Мининского. В этом году у нас большое количество участников, что говорит о том, что ребята заинтересованы в поступлении на педагогические специальности.

В финале участники выполняли задания по теоретическим основам психологии и педагогики, а также участвовали в конкурсе капитанов и моделировании педагогических ситуаций. Организатором региональной олимпиады выступил факультет психологии и педагогики.

По итогам олимпиады в командном зачете первое место разделили МБОУ средняя школа №4, г. Выкса и МАОУ “Школа № 156 им. Б.И. Рябцева”, г. Н.Новгород. Серебро у команд МБОУ “Школа №141”, г. Н.Новгород, МАОУ СШ № 16, г.Павлово, МАОУ СШ №3 г.Бор. Третье место заняли команды МБОУ средняя школа №4, г. Выкса, МАОУ СШ № 10 , г.Павлово, МАОУ “Школа № 81”, Н.Новгород.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина