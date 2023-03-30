Меморандумы о сотрудничестве подписали Мининский университет и два вуза Индии

Меморандумы о сотрудничестве с индийскими университетами Махараджа Сайаджирао Бароды и Амити в марте этого года подписала команда Мининского университета в ходе рабочей поездки в Индию. Это первый шаг реализации проекта вуза по продвижению русского языка за рубежом.

- Мининский университет расширяет границы международного сотрудничества, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В этом году нас ждет активное взаимодействие с индийскими коллегами: 2 соглашения подписаны, в стадии переговоров еще 7 вузов, Индийская ассоциация преподавателей русского языка и международная школа. При поддержке наших партнеров мы планируем открыть Центр обучения русскому языку для жителей Индии, где будут получать знания как дети, так и взрослые, в том числе преподаватели.

Члены делегацим Мининского университета пообщалась со студентами индийских вузов. Они рассказала об обучении в России, в частности, о подготовительном факультете педгогического университета. Также с представителями посольством Российской Федерации в Индии и сотрудниками представительства Россотрудничества в Дели обсуждался вопрос максимально эффективного взаимодействия с индийскими высшими учебными заведениями.

Напомним, в Год педагога и наставника Мининский университет выиграл грант Минпросвещения РФ на реализацию проекта “Поддержка и развитие центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Индия”. В рамках проекта преподаватели Мининского университета на безвозмездной основе обучат граждан Индии русскому языку, а также проведут курсы повышения квалификации для преподавателей.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина