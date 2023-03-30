Филиал «Нижновэнерго» присоединил более 4 тысяч потребителей с начала 2023 года

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» с начала года исполнили более 4,1 тысяч договоров технологического присоединения, общая мощность присоединения составила 58,8 МВт.

Среди присоединенных объектов – жилые дома в Нижнем Новгороде, светофоры и камеры видеофиксации в Арзамасском районе, животноводческое предприятие АО «Линдовское» в Борском районе, цеха выдувной тары в Дзержинске, молокозавод «Приволжский» в Кстовском районе и многое другое.

В адрес энергокомпании поступила благодарность от Главы администрации городского округа города Бор Алексея Боровского за всестороннюю поддержку в вопросах технологического присоединения жилых домов, построенных в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Наряду с обеспечением надежного и качественного электроснабжения потребителей, технологическое присоединение к электрическим сетям – важнейшее направление деятельности и «Нижновэнерго», и компании в целом. Мы активно работаем, чтобы удовлетворить существующий спрос на техприсоединение и тем самым создать необходимые условия для социально-экономического развития региона», – отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.