Первый передвижной комплекс фиксации ПДД заработал в Нижегородской области. Фото: Иван Макеев

На этой неделе в Нижегородской области заработал первый передвижной комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Пока он работает в тестовом режиме. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации.

- Данный комплекс фиксирует превышение установленной скорости движения водителями грузовых автомобилей вне населенного пункта. За первые сутки работы было выявлено 12 таких нарушений, - сообщила Алена Чернышова.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде с 1 апреля изменится схема движения автобусов А-8 и А-35.

- С 1 апреля в Нижнем Новгороде изменяется схема движения автобусов А-8 и А-35. В данные маршруты будет добавлена улица Гаугеля, на которой ранее отсутствовало транспортное обслуживание, - отметила Ирина Сухова. - Схема вышеназванных маршрутов будет включать новые остановочные пункты: «Поликлиника №15», «Библиотека имени Чкалова» и «Улица Героев Космоса». Изменения происходят в рамках реализации новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.