Глеб Никитин оценил качество уборки улиц в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин оценил качество уборки улиц Нижнего Новгорода. Фото: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Глеб Никитин оценил качество уборки улиц в центре Нижнего Новгорода. Своими впечатлениями он поделился в телеграм-канале после утренней пробежки.

- Много веток и мусора с газонов ещё надо убрать, провести дефектовку элементов улиц после зимы. Но в целом коммунальщики в центре города справляются гораздо лучше, чем несколько лет назад. В сравнении с другими городами - например, с Казанью, где был вчера, уже не стыдно, - признался нижегородский губернатор.

По словам Глеба Никитина, он всегда во время пробежки обращает внимание на качество уборки улиц и дает комментарии коммунальным службам.

Как сообщалось ранее, на днях Нижний Новгород уже начали приводить в порядок после зимы. Официально месячник по благоустройству стартует 5 апреля и продлится до 15 мая.