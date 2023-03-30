Крупнейшие коммунальные предприятия Нижнего Новгорода представили потенциальным подрядчикам свои инфраструктурные проекты

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин в рамках «Дня подрядчика в сфере ЖКХ» провел презентацию производственной программы предприятий на 2023 год для потенциальных подрядчиков по ремонту и замене сетей и оборудования, ремонту зданий и сооружений, благоустройству и проектированию. Мероприятие прошло на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области при поддержке Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и при непосредственном участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председателя НРО "Деловая Россия" Павла Солодкого.

На Дне подрядчика лично и в онлайн-формате смогли побывать десятки представителей организаций и предпринимателей - потенциальных участников реализации проектов крупнейших коммунальных предприятий Нижнего Новгорода. На встрече были представлены Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Чувашская республика, Оренбург, Пермь, Белгород, Рязань и другие города.

Представляя планы АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» на 2023 год, Илья Халтурин отметил, что компании заинтересованы в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве с надежными подрядными организациями. Только приоритетные инвестиционные проекты АО «Теплоэнерго» за счет средств «Фонда развития территорий» в 2023 году включают в себя реконструкцию и новое строительство более 100 участков тепловых сетей, трех котельных, а также замену двух котлов на крупнейшей котельной Нижнего Новгорода – Нагорной теплоцентрали. Инвестиционные проекты АО «Нижегородский водоканал» направлены на реконструкцию Нижегородской станции аэрации, проектирование и реконструкцию водопроводной станции «Малиновая гряда», проектирование и строительство магистральных сетей в деревне Ольгино и поселке Новинки и реконструкцию 1-го Автозаводского напорного коллектора.

«Сегодня государство сильно заинтересовано и дает ресурсы для серьезного обновления коммунального хозяйства, благодаря замене и реконструкции оборудования и коммуникаций. И у «Теплоэнерго», и у «Нижегородского водоканала» очень емкие инвестиционные и ремонтные программы, и не только в текущий год, но и на следующий. Поэтому сейчас наша потребность в профессиональных и надежных исполнителях очень большая, и мы заинтересованы работать с подрядчиками вдолгую», - подчеркнул Илья Халтурин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО "Деловая Россия" Павел Солодкий высоко оценил такой прямой диалог заказчиков с бизнесом.

«В нашем регионе существует прекрасная практика открытых встреч власти и бизнеса: регулярные встречи с предпринимателями проводит и губернатор, и его заместители. Очень важно, что и руководители таких больших предприятий, как «Теплоэнерго» и «Нижегородский водоканал» следуют этому примеру. Когда существует открытый диалог с бизнесом, предприниматели воспринимают его как гарантию своевременных расчетов, честной процедуры приемки работ и продукции. Они знают, что в случае возникновения проблем, они смогут обратиться непосредственно к первому лицу», - разъяснил Павел Солодкий.

В ходе встречи генеральный директор АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин пригласил организации и предпринимателей к сотрудничеству по текущим проектам, а также анонсировал будущим подрядчикам начало закупочных процедур к ремонтной программе 2024 года уже этим летом.

Найти информацию АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» о размещенных заявках на проведение закупочных процедур и проводимых закупках можно на электронных площадках https://www.roseltorg.ru/ и https://etpgpb.ru/ соответственно.

Фото: АО «Теплоэнерго»