Мелик-Гусейнов опроверг информацию о пьяных врачах, принимавших роды в Борской ЦРБ. Фото: Ксения Высотина

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о пьяных врачах, принимавших роды в Борской ЦРБ. Об этом министр заявил в своем телеграм-канале.

- В 19:14 мне в чат пришла информация, что дежурные врачи Борской ЦРБ пьяными пытаются оказать помощь, - объяснил Давид Мелик-Гусейнов. - В 19:30 уже началась проверка. Опрос пациентов в трех профильных отделениях. Самих медиков нельзя было мгновенно опросить, они были заняты, принимая сложные роды.

По словам министра, информация о пьяных медиках не соответствует действительности.

- С человеком, который прислал сообщение о «пьяных врачах», я попытался связаться. В ответ получил информацию, что сам анонимный заявитель находится в другом месте. А свои выводы делает исходя из переписки с одной из пациенток, - рассказал министр. - Переписку тоже прислали. Не буду оценивать в ней слова «для связки падежей». А буду защищать одних из лучших врачей. Уверен я в них. И знаю, что это честные, сильные, интеллигентные, профессиональные и добрые душой люди.

Как отметил Давид Мелик-Гусейнов, к счастью, сами врачи увидели все эти слухи уже после того, как приняли роды.