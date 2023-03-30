Тело женщины обнаружили на козырьке подъезда в ЖК Бурнаковский. Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде в микрорайоне Бурнаковский погибла молодая женщина. Об этом сообщили местные жители в группе ЖК в соцсети.

Трагедия произошла днем 29 марта. Жильцы верхних этажей дома №95 увидели на козырьке подъезда лежащую женщину, вызвали скорую и полицию.

- Я приехала к дому - скорая подъехала, полиция. Я не поняла, что произошло. Уже дома выглянула в окно... – написала очевидица Мария.

По словам местных жителей, погибшей было 33 года. Проживала ли она в этой микрорайоне, неизвестно.

Напомним, около двух недель назад в этом же микрорайоне мужчина вылез в окно девятого этажа и угрожал сброситься вниз. К месту происшествия были стянуты спецслужбы - пожарные с лестницей и полиция. В результате полицейским удалось уговорить мужчину забраться обратно в подъезд.