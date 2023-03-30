Нижегородский кардиохирург Софья Зорева умерла в возрасте 92 лет. Фото: t.me/DavMelik

Нижегородский врач-кардиохирург Софья Зорева скончалась на 93 году жизни. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Софья Павловна посвятила медицине всю свою жизнь. Она была удостоена ордена «Знак почета», званий «Отличник здравоохранения» и «Ветеран труда».

В 1953 году она Софья Зорева окончила мединститут в Горьком и уехала работать в Урень по распределению. Потом она окончила ординатуру и стала работать в больнице №5 областного центра. В числе других специалистов она Софья Павловна развивала новое для того времени направление кардиохирургии.

В 1986 году, когда открылся нижегородский кардиоцентр, она стала руководить отделением хирургии пороков сердца.

- Ей были и остаются благодарны тысячи пациентов за спасение жизни. Десятки учеников вспоминают ее как талантливого хирурга, строгого и принципиального учителя. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, - написал Мелик-Гусейнов.